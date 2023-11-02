ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 543 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 137 adet seviyesine çıktı. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmedi ve 2 adet seviyesinde kaldı.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 202 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet artışla 652 olurken, açık sularda değişmeyerek 29 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 324 adet oldu.