ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 8 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet artarak 688 adet oldu.
09.11.2023 - 09:32 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet artışla 554 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 5 adet azalarak 132 adet seviyesine indi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmedi ve 2 adet seviyesinde kaldı.
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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 195 adet azaldı.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 6 adet artışla 658 olurken, açık sularda değişmeyerek 29 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 324 adet oldu.