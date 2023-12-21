ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 546 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 7 adet azalarak 128 adet seviyesine indi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet azaldı ve 2 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 206 adet aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet artışla 652 olurken, açık sularda değişmeyerek 24 adet seviyesinde kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 312 adet oldu.