ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 2 adet artarak 676 adet oldu.
21.12.2023 - 09:20 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 546 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 7 adet azalarak 128 adet seviyesine indi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet azaldı ve 2 adet oldu.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 206 adet aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet artışla 652 olurken, açık sularda değişmeyerek 24 adet seviyesinde kaldı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 312 adet oldu.