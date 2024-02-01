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UzmanparaABD'de sondaj kule sayısı arttı
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ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 20 adet artarak 671 adet seviyesine çıktı.

01.02.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 17 adet artışla 543 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet artışla 128 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 183 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 18 adet artışla 644 olurken, açık sularda 2 adet artışla 25 adet, iç sularda değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 314 adet oldu.

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