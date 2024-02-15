ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 15 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet artarak 666 adet seviyesine çıktı.
15.02.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 542 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 124 adet oldu.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 185 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet artışla 640 olurken, açık sularda 2 adet düşüşle 25 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 5 adet artışla 318 adet oldu.