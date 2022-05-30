ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 270 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 710 adedi karada, 16 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 574, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet artışla 151 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmedi ve 2 seviyesinde kaldı.

Ülkede sondaj kulelerinin 666 adedi yatay, 36 adedi yönlü, 25 adedi dikey olarak kayıtlara geçti.



En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 358, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 1 adet düşüşle 342 olarak açıklandı.



Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 15 adet artarak 103 adet oldu. Sondaj kule sayısı geçen yıl aynı döneme göre 41 adet yükseldi.



Ülkede petrol kule sayısı 15 adet artışla 55, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 48 adet oldu.



Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 15 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 14 adet artışla 830 adet seviyesine geldi.