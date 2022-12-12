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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 Aralık itibarıyla son bir haftalık dönemde 4 adet düşüşle 780 adet oldu.

12.12.2022 - 08:25 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 204 adet arttı. 
 
ABD'de sondaj kulelerinin 760 adedi karada, 18 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. 
 
Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 625 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet azalışla 153 oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı. 

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet düşüşle 370, en büyük havzası olan Permian bölgesinde değişmeyerek 350 oldu.

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