ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 184 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 754 adedi karada, 16 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 618 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 4 adet azalışla 152 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet artışla 378 adet, en büyük havzası olan Permian bölgesinde değişmeyerek 353 adet oldu.