ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 146 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 745 adedi karada, 12 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 11 adet, açık sulardaki sondaj kule sayısı 1 adet azaldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 599 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet azalışla 158 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet düşüşle 377 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da değişmeyerek 105 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet düşüşle 354 adet oldu.