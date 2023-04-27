ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 26 Nisan itibarıyla sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 16 adet düşüşle 800 oldu.
27.04.2023 - 09:35 |
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 4 adet azaldı.
Aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 617 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet azalışla 179 adede geldi.
Sondaj kulelerinin 763 adedi karada, 30 adedi açık sularda, 3 adedi iç sularda yer aldı. Önceki hafta sondaj kulelerinin 778 adedi karada, 31 adedi açık sularda, 3 adedi iç sularda bulunuyordu.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet azalışla 359 oldu.
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