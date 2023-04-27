ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 4 adet azaldı.

Aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 617 olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet azalışla 179 adede geldi.

Sondaj kulelerinin 763 adedi karada, 30 adedi açık sularda, 3 adedi iç sularda yer aldı. Önceki hafta sondaj kulelerinin 778 adedi karada, 31 adedi açık sularda, 3 adedi iç sularda bulunuyordu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet azalışla 359 oldu.