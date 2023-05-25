ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 57 adet azaldı.

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 604 olurken, doğal gaz kule sayısı 9 adet azalışla 159 adede geldi.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 731 olurken, açık sularda 30, iç sularda 2 olan sondaj kule sayısı değişmedi.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 345 oldu.