ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 30 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 7 adet azalarak 695 adet oldu.
31.08.2023 - 09:25 |
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 557 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 138 adet seviyesine geldi.
Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 173 adet azaldı.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 664 olurken, açık sularda değişmeyerek 31 adet seviyesinde kaldı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 325 adet oldu.