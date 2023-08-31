ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 557 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 138 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 173 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 664 olurken, açık sularda değişmeyerek 31 adet seviyesinde kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 325 adet oldu.