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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 30 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 7 adet azalarak 695 adet oldu.

31.08.2023 - 09:25 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 557 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 138 adet seviyesine geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 173 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 664 olurken, açık sularda değişmeyerek 31 adet seviyesinde kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 325 adet oldu.

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