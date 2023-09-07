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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 30 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 6 adet azalarak 689 adet oldu.

07.09.2023 - 09:40 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 553 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet azalışla 134 adet seviyesine geldi. 

Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 182 adet azaldı. 

Karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 659 olurken, açık sularda 1 adet azalışla 30 oldu. 

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 318 adet oldu. 

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