ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 18 adet düşüşle 525 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 141 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı ise bir adet azalarak 1 adet oldu.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 209 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 18 adet azalarak 639 olurken, açık sularda değişmeyerek 29, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 310 adet oldu.