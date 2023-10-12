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ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 11 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 2 adet azalarak 674 adet oldu.

12.10.2023 - 09:30 |
ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 532 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 139 adet seviyesine geldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı ise bir adet arttı ve 3 adet oldu.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 216 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 646 olurken, açık sularda değişmeyerek 27, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 314 adet oldu.

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