ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 542 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 6 adet azalarak 136 adet seviyesine indi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmedi ve 2 adet seviyesinde kaldı.

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Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 210 adet azaldı.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 650 olurken, açık sularda 1 adet artışla 29 adete çıktı. İç sularda ise değişmeyerek 1 adet olarak kaldı.