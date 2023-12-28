ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 533 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 129 adet seviyesine çıktı. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 2 adet azaldı ve sıfır oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 195 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 636 olurken, açık sularda değişmeyerek 24 adet, iç sularda 2 adet artışla 2 adet oldu.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 314 adet oldu.