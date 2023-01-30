ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 161 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 756 adedi karada, 13 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet artarken, açık sulardaki sondaj kule sayısı 3 adet azaldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 609 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 4 adet artışla 160 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı değişmeyerek 380 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 3 adet artışla 105 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet artışla 357 adete çıktı.