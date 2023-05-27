ABD'de sondaj kule sayısı düştü

ABD'de enerji firmalarının geçen hafta üst üste dört hafta boyunca sondaj kulelerini durdurmasının ardından petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı mayıs ayında toplam 44 adet ile son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 26 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 711 adede geldi. Böylece toplam sayı 2022 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 16 adet düşüş görüldü.

Mayıs ayının tamamında ise sondaj kule sayısı 44 adetle 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en büyük aylık düşüşü gösterdi.

Doğal gaz arayan sondaj kule sayısı değişmeyerek 141 olurken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 seviyesinde kaldı.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 5 adet düşüşle 570 olurken, doğal gaz sondaj kule sayıları 4 adet geriledi. Böylece petrol sondaj kule sayısı geçen yılın mayıs, doğal gaz sondaj kule sayısı da mart ayından bu yana en düşük seviyelere geldi.

ABD'de toplam sondaj kulelerinin 689 adedi karada, 20 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet, iç sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet geriledi.