ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 215 adet arttı.



ABD'de sondaj kulelerinin 764 adedi karada, 17 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 627 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet düşüşle 155 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet düşüşle 372, en büyük havzası olan Permian bölgesinde 3 adet artışla 352 oldu.