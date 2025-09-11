'ABD'de tarifeler yoksul sayısını artıracak'

Yale Üniversitesi'ne bağlı Bütçe Laboratuvarı (Budget Lab), tarifelerin yoksulluk üzerindeki etkisine ilişkin bir analiz yayımladı.

Analizde, tarifelerin, nominal gelirleri düşürerek ya da fiyatları artırarak, düşük gelirli hanelerin satın alma gücünü doğrudan azalttığı için yoksulluğu da etkilediği aktarıldı.

Satın alma gücündeki bu kaybın tarifelerin doğrudan ekonomik yükünü temsil ettiği belirtilen analizde, Trump yönetiminin 2025'te uygulamaya koyduğu yeni tarifelerinin yoksulluk içinde yaşayan Amerikalıların sayısını 650 bin ile 875 bin arasında artıracağının tahmin edildiği kaydedildi.

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump yönetimi, ülkelere farklı oranlarda gümrük vergileri getirmenin yanı sıra çelik, alüminyum ve otomobil gibi sektörlere özel tarifeler uygulamaya koymuştu.