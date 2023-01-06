ABD'de tarım dışı istihdam arttı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre aralık ayında tarım dışı istihdam 223 bin arttı. Piyasa beklentisi 200 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi ekim ayı için 284 binden 263 bine, kasım ayı için 263 binden 256 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 210 bin ile piyasa beklentisi olan 180 binin üzerine çıktı. İstihdam imalat sektöründe 8 bin, inşaat sektöründe 28 bin, madencilik sektöründe 4 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranı geriledi

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı yönündeydi. Bir önceki ayın işsizlik oranı verisi yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya revize edildi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,7'den yüzde 6,5'e indi.