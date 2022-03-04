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UzmanparaABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şubat ayında tarım dışı istihdam 678 bin oldu. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 440 bin artacağı yönündeydi.

04.03.2022 - 16:52 |
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

Tarım dışı istihdam verisi ocak ayı için 467 bin seviyesinden 481 bine, aralık ayı verisi 510 binden 588 bine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,8'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,9'a gerileyeceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 7,2'ye çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini önümüzdeki 3 yıl için yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Özel sektörün istihdamı 654 bin ile piyasa beklentisi olan 378 binin üzerine çıktı. İmalat sektöründe istihdam 36 bin artarken, kamuda istihdam 24 bin yükseliş gösterdi.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,03, yıllık yüzde 5,13 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,8 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise 0,1 artışla 34,7 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,3'e yükseldi.

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