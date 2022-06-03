ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan İş Gücü İstatistikleri raporuna göre mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelerek 390 bin olarak kayıtlara geçti. Beklenti ise istihdamın 328 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi nisan ayı için 428 bin seviyesinden 436 bine, mart ayı için 714 bin seviyesinden 398 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 333 bin oldu. Kamuda istihdam ise 57 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 18 bin arttı. İnşaat sektöründe de 36 bin yükseldi.

İşsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı, piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,1'e çıktı.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,24 arttı. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,3'e yükseldi.