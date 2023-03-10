ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de şubat ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

Bir önceki ay 517 bin olan tarım dışı istihdam verisi 504 bine revize edildi.

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.