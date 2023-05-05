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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

05.05.2023 - 15:32 | | UZMANPARA
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi. 

Böylelikle mart ayında 236 bin olan tarım dışı istihdam yeni gelen veri ile birlikte 165 bine revize edildi. 

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.4’e geriledi.

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