ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısı öncesinde beklenen en önemli verilerden tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin bir miktar üzerinde açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ağustos ayında tarım dışı istihdam 187 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 170 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı temmuz ayı için 187 binden 157 bine, haziran ayı için 185 binden 105 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'ten beklenmedik şekilde yüzde 3,8'e çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 olarak kalacağı yönündeydi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 179 bin artarken, kamu istihdamında artışın 8 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 150 bin artacağını, kamu istihdamının 2 bin azalacağını öngörüyordu.

İmalat sektöründe istihdam 16 bin, inşaat sektöründe ise 22 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,7'den yüzde 7,1'e çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,24 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,29 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,4 artış olacağına işaret ediyordu.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6'dan yüzde 62,8'e çıktı.