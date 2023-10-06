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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

06.10.2023 - 15:32 |
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 336 bin olarak açıklandı.  

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Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması şeklindeydi. 

Ağustos ayında tarım dışı istihdam bugün açıklanan veri ile 187 binden 227 bine revize edildi. 

Ülkede işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında artarak yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.

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