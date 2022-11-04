ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasa beklentisi 205 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi eylül ayı için 263 binden 315 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 233 bin ile piyasa beklentisi olan 200 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 28 bin artış açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 32 bin, inşaat sektöründe bin yukarı gelirken, madencilik sektöründe değişmedi.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,7'den yüzde 6,8'e çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 yılı için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,37, yıllık yüzde 4,73 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,71 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek beklendiği gibi 34,5 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye indi.