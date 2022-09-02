ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

Ağustos ayında tarım dışı istidam 315 bin arttı. Beklenti ise 318 bin yükseliş olacağı yönündeydi. Temmuz ayı istihdam artışı 526 bine ve haziran verisi 293 bine revize edildi.

İşsizlik oranı ise ağustos ayında, temmuz ayındaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında özel sektörde istihdam 308 bin yükselirken, kamuda ise istihdam artışı 7 bin oldu.