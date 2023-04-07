ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD’de mart ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 239 bin artması yönündeydi.

Şubat ayında 311 bin olan tarım dışı istihdam verisi yeni gelen veri ile birlikte 326 bine revize edildi.

Ülkede mart ayında işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında azalarak yüzde 3.6’dan yüzde 3.5 seviyesine geriledi.