ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre temmuz ayında tarım dışı istihdam 187 bin artış gösterdi. Beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı haziran ayı için 209 binden 185 bine, mayıs ayı için 306 binden 281 bine revize edildi.

Özel sektörde istihdam 172 bin artarken, kamu istihdamında artış 15 bin oldu. Piyasalar özel sektörde istihdamın 179 bin artacağını düşünüyordu.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye geriledi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,42 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,36 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış olacağına işaret ediyordu.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 seviyesinde kaldı.