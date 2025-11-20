ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 119 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 53 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam, eylül ayında sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerler ile sosyal yardım alanlarında artmaya devam etti. Ulaşım ve depolama sektörü ile federal hükümette ise iş kayıpları yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi.

Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış temmuz ayı için 79 binden 72 bine düşürüldü. İstihdamın daha önce 22 bin kişi arttığı bildirilen ağustos ayında ise 4 bin kişi azaldığı kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı, eylülde 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e çıktı.

Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan işsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, ağustos ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 219 bin kişi artarak 7 milyon 603 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,4'e tırmandı.

Haftalık ortalama çalışma saati eylülde değişmeyerek 34,2 oldu.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 36,67 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

ABD'de eylül ayına ilişkin istihdam raporu, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle 1 Ekim-12 Kasım'da kapalı olması dolayısıyla gecikmeli olarak açıklandı.

Hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporu ise yayımlanmayacak. Daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan ve ekim ayına ait bazı verileri de içerecek kasım ayına ilişkin istihdam raporu 16 Aralık'ta açıklanacak.