Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de tarım dışı verimlilik beklentilerin altında
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de tarım dışı verimlilik beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı verimlilik beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 1 arttı.

10.08.2021 - 17:35 | | AA
ABD'de tarım dışı verimlilik beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,5 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4,3 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 ve çalışma saati yüzde 5,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Bu dönemde beklentileri karşılayamayan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalmıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: Edanur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olayda flaş gelişme

    Son dakika: Edanur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olayda flaş gelişme

    Son dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas yangını kontrol altında

    Son dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas yangını kontrol altında

    Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu

    Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu

    Son dakika... Türkiye'den İsviçre'ye çok sert PKK tepkisi! Maslahatgüzar Bakanlık'a çağırıldı

    Son dakika... Türkiye'den İsviçre'ye çok sert PKK tepkisi! Maslahatgüzar Bakanlık'a çağırıldı

    TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı

    TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Edanur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olayda flaş gelişme

    Son dakika: Edanur Kaplan'ın ölümüne ilişkin olayda flaş gelişme

    Sıradaki Haber
    3 banka resmen duyurdu! Ucuz kredi...

    3 banka resmen duyurdu! Ucuz kredi...

    Sıradaki Haber
    Dünyada Delta alarmı: Ülkeler önlemlerini artırıyor

    Dünyada Delta alarmı: Ülkeler önlemlerini artırıyor

    Sıradaki Haber
    Son dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas yangını kontrol altında

    Son dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas yangını kontrol altında

    Sıradaki Haber