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ABD'de toptan eşya satışları arttı

ABD'de toptan eşya satışları temmuzda aylık yüzde 2 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, toptan eşya stokları yüzde 0,6 arttı.

10.09.2021 - 17:51 | | AA
ABD'de toptan eşya satışları arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 722,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde beklentiler dahiline artış gösteren toptan eşya stokları, haziran ayında yüzde 1,2 artmıştı. Toptan eşya stokları temmuzda yıllık bazda ise yüzde 11,5 arttı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 601,3 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları haziranda yüzde 2,3'lük artış göstermişti. Bu dönemde toptan eşya satışları yıllık bazda da yüzde 23,7 arttı.

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