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ABD'de tüketici güveni artış gösterdi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde aylık bazda 4 puan artışla 113,8 seviyesine çıkarak beklentilerin aksine toparlanma gösterdi.

26.10.2021 - 17:35 | | AA
ABD'de tüketici güveni artış gösterdi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 4 puan artarak 113,8'e çıktı.

Art arda 3 ay gösterdiği düşüşün ardından bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydeden tüketici güveninin, 108,3 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, eylülde 109,8 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ekimde 3,1 puan artışla 147,4 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,6 artarak 91,3 değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin, ekim ayında iyileştiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla 2 aylık düşüş eğilimini tersine çevirdiğini belirtti.

Franco, kısa vadeli enflasyon endişelerinin ise 13 yılın zirvesine çıktığını ancak tüketici güveni üzerindeki etkisinin hafiflediğini ifade etti.

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