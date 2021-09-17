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ABD'de tüketici güveni beklenenden az arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aylık 0,7 puan artışla 71 değerine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

17.09.2021 - 17:51 | | AA
ABD'de tüketici güveni beklenenden az arttı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 71 değerine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 72 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi ağustosta 70,3 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 1,4 puan azalarak 77,1'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2 puan artışla 67,1 seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninde ağustos ayında yaşanan keskin düşüşün eylül başında sona erdiğini belirtti.

Yalnızca iki bileşende ilave düşüşler yaşandığını aktaran Curtin, hanehalkı dayanıklı malları için satın alma tutumlarının eylül başında tekrar düştüğünü ve tüketicilerin uzun vadeli ekonomik beklentilerinin on yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

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