ABD'de tüketici kredileri arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, şubatta aylık 27,6 milyar dolar artarak 4,2 trilyon dolar oldu.

Kasım 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 5 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde ocak ayında yaşanan artış ise 900 milyon dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 8,1 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 19,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 7,9'luk artış göstermişti. Söz konusu veri ocakta değişim kaydetmemişti.

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,3 artış gösterdi.