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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında

ABD'de tüketici kredileri, ağustosta 14,4 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

08.10.2021 - 07:48 | | AA
ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tüketici kredileri, ağustosta aylık 14,4 milyar dolar artarak 4,4 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 17,5 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde temmuz ayında yaşanan artış ise 17,2 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 2,9 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,4 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 4'lük artış gösterdi. Bu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 4,1'lik artış kaydetti.

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