ABD'de tüketici kredilerinde artış yavaşladı

Ocak ayında revize verilerle 19,5 milyar dolar olan toplam kredilerde büyüme şubat ayında 15,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ekonomistlerin medyan tahmini ise 18 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Şubat ayında araç ve eğitim kredileri 10,3 milyar dolar artarken, kredi kartı kullanımları 5 milyar dolar yükseldi. Bu, 2021 yılı Nisan ayından bu yana görülen en düşük artış oldu.