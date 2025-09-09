ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,1 puan artışla yüzde 3,2'ye yükseldi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise bu dönemde değişmedi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3 ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde işsizlik ve iş kaybı beklentileri kötüleşirken, iş bulma beklentisi Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti art arda ikinci ayda yüzde 2,9 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 5'e çıktı.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, art arda üçüncü ayda benzin için yüzde 3,9 ve gıda için yüzde 5,5 seviyesinde kaldı.

Diğer maliyetlere yönelik artış beklentisi ise üniversite eğitimi için yüzde 7,8'e, kira için yüzde 6'ya ve sağlık hizmetleri maliyeti için yüzde 8,8'e geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.

Ağustos ayına dair TÜFE verileri 11 Eylül'de açıklanacak.​​​​​​​