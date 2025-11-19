Canlı Borsa
ABD'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 25 Kasım'da yayımlanacağı bildirildi.

19.11.2025 - 09:14 | | AA
ABD'de ÜFE, 25 Kasım'da açıklanacak

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından güncellenen veri takvimini paylaştı.

Buna göre, daha önce 16 Ekim'de yayımlanması planlanan eylül ayına ilişkin ÜFE verisi 25 Kasım Salı günü TSİ 16.30'da yayımlanacak.

Ayrıca, eylül ayına ilişkin istihdam raporu 20 Kasım'da, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ise 3 Aralık'ta açıklanacak.

ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.

