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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

10.09.2021 - 16:11 | | AA
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 1 artmıştı.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin ağustosta yıllık yüzde 8,2 artması bekleniyordu. Endeks temmuz ayında ise yıllık yüzde 7,8 artmıştı.

Değişken gıda, enerji ve ticaret fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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