ABD'de üretici fiyatları 2.5 yılın dibinde

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre haziran ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a revize edilen rakamdan yüzde 0,1'e geriledi. Analistlerin beklentisi yüzde 0,4 artış açıklanacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden, sonraki 12 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi. Bugün gelinen seviye 2020 yılı Ağustos ayında görülen yüzde -0,2'nin ardından en düşük rakam oldu.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağını düşünüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 0,7 artarken, gıda fiyatları yüzde 0,1 azaldı.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,3 artış gösterdi.