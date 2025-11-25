ABD'de üretici fiyatları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül ayında %0,3 yükseldi. Bu artış, ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, Ağustosta kaydedilen %0,1’lik düşüşün ardından fiyatların yeniden yükselişe geçtiğini gösterdi.

Üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,76 yükseldi. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 arttı. Gıda, enerji ve ticaret hariç fiyatlar yıllık yüzde 2,9 yükseldi.

Eylül ayı verilerinin açıklanması hükümetin 43 gün süren kapanması nedeniyle bir ayı aşkın süre ertelenmişti. ÜFE, tüketicilerin mağaza ve çevrim içi alışverişte gördüğü fiyatlardan daha oynak seyretse de, bazı kalemler Fed’in resmi hedefi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon endeksine doğrudan yansıyor.

Wall Street ekonomistleri, geçen ay yayınlanan tüketici enflasyonu verilerini temel alarak Eylül için çekirdek PCE enflasyonunu yıllık %2,9 olarak tahmin etmişti. Bu oran, Fed’in %2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi toptan fiyat verilerinin de açıklanmasıyla analistler PCE tahminlerini daha netleştirecek. Resmi PCE raporu 5 Aralık’ta yayınlanacak.

Fed’in 9–10 Aralık’taki toplantısında üç ay üst üste çeyrek puanlık faiz indirimi yapıp yapmayacağı ya da enflasyona karşı daha sert duruş sergileyerek faizi sabit tutup tutmayacağı tartışmalı görünüyor. Zayıflayan iş gücü piyasası ile inatçı enflasyon arasındaki denge, kararın yönünü belirleyecek.