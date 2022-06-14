ABD'de üretici fiyatları arttı
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 0,5 olan artışın yüzde 0,8'e çıkacağı yönündeydi.
14.06.2022 - 15:42 |
Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 10,8 artış yaşandı. Analistler yükselişin yüzde 10,9 olacağını tahmin ediyordu.
Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,5 yükselirken, yıllık yüzde 8,3 arttı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 yükseliş olacağı şeklindeydi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 6,8 yükseliş kaydedildi.
Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,6 artış gösterdi.
Gıda fiyatlarında aylık değişim olmazken, enerji fiyatlarında yüzde 5 artış gerçekleşti.