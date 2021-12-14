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ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış görüldü.

14.12.2021 - 17:42 |
ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,6 olan artışın yüzde 0,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 9,6 artış görüldü. Analistler yükselişin yüzde 9,2 olacağını tahmin ediyordu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,7 arttı. Çekirdek üretici fiyatlarda yükseliş yıllık yüzde 7,7 seviyesine ulaştı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,3 artış olacağı şeklindeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi.

Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,9 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,1 düşüş yaşanırken enerji fiyatları yüzde 4,8 arttı.

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