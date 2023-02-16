ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı
ABD’de ocak ayında üretici fiyatları aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
16.02.2023 - 16:36 | | UZMANPARA
ABD’de 2023 yılı Ocak ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verileri açıklandı. Buna göre ocak ayında yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 6 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 5.4 oranında yükseliş olacağı yönündeydi.
2022 yılı Aralık ayında yıllık üretici fiyatları yüzde 6.2 oranında artmıştı.
Ocakta aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti üretici fiyatlarının yüzde 0.4 oranında yükseleceği şeklindeydi.
Aralık ayında üretici fiyatları yüzde 0.5 oranında gerilemişti.
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