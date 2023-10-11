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ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı

ABD’de üretici fiyatları eylülde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

11.10.2023 - 15:33 |
ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı

ABD’de eylül ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti üretici fiyatlarının yüzde 0.3 oranında artması yönündeydi. 

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Ağustosta aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.7 oranında yukarı gelmişti. 

Eylülde yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 1.6 olan piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 2.2 olarak açıklandı. Ağustosta yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 2 artmıştı. 

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