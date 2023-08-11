ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre temmuz ayında üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 0,8'e çıktı. Analistlerin beklentisi fiyatlarda yüzde 0,7 artış açıklanacağı yönündeydi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağını düşünüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık bazda değişmezken, gıda fiyatları yüzde 0,5 arttı.